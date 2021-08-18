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Россия. Премьер-лига

«Спартак» указал на коррупционные риски в новой реформе РФС

18 Августа 2021 • 12:32 Комментировать (2)
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В московском «Спартаке» высказались насчет возможного реформирования российского футбола, пишет РБК. Столичный клуб поддерживает многие моменты, однако, по словам гендиректора «красно-белых» Евгения Малежикова, есть и неудачные предложения со стороны РФС.

Представитель «Спартака» высказался в поддержку введения мер по мотивации клубов к развитию академий. Малежиков считает, что разумно будет ввести поощрительные выплаты школам за игровое время их воспитанника в РПЛ, сборной или европейских лигах.

К неудачным моментам гендиректор «красно-белых» отнес создание комиссии по оценке качества иностранных футболистов, приезжающих в Россию. По мнению Малежикова, эта схема таит в себе коррупционные риски.

В скором времени московский клуб обозначит свою позицию и доведет ее до руководства РФС.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Малежиков
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Комментарии (2)
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White_Shark
18 Августа 2021 в 13:10
Наши самые честные и неполживые высказалась.
Superzina
18 Августа 2021 в 13:09
"Представитель «Спартака» высказался в поддержку введения мер по мотивации клубов к развитию академий."
О чем это он ???
Разве уже очевидно ,что "нищим" Клубам это не под силу .
Больше всех на развитие молодежного футбола выделяет Краснодар, который в прошлом году потратил на это 11,4 млн евро.
Второй Зенит с 8 млн евро.
Третий ЦСКАс 3,2 млн евро.
На 4-м месте Спартак с 3 млн евро.
Пятый Локомотив с 2,7 млн евро.
Итого первые 5 Клубов потратили 28.3 млн ,
а все российские клубы потратили на молодежные академии 38,04 млн евро.
Т.е. без первых 5-ти всего-то 1.7 млн .
Для Справки АЯКС выделяет 8 млн .
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