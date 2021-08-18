«Спартак» указал на коррупционные риски в новой реформе РФС

В московском «Спартаке» высказались насчет возможного реформирования российского футбола, пишет РБК. Столичный клуб поддерживает многие моменты, однако, по словам гендиректора «красно-белых» Евгения Малежикова, есть и неудачные предложения со стороны РФС.

Представитель «Спартака» высказался в поддержку введения мер по мотивации клубов к развитию академий. Малежиков считает, что разумно будет ввести поощрительные выплаты школам за игровое время их воспитанника в РПЛ, сборной или европейских лигах.

К неудачным моментам гендиректор «красно-белых» отнес создание комиссии по оценке качества иностранных футболистов, приезжающих в Россию. По мнению Малежикова, эта схема таит в себе коррупционные риски.

В скором времени московский клуб обозначит свою позицию и доведет ее до руководства РФС.

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