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Россия. Премьер-лига

Дзюба назвал три лучших песни из своего хит-парада

18 Августа 2021 • 12:11 Комментировать (3)
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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба, неудачно выступающий на старте нового сезона, назвал свои три любимые песни на сегодняшний день.

В хит-парад футболиста попали следующие композиции: Filatov & Karas vs Мумий Тролль - Amore Море, Goodbye, CHEBANOV - Ночь и ITON - Белое платье.

В текущем сезоне российской Премьер-лиги 32-летний нападающий провел четыре поединка, не отметившись забитыми мячами.

Напомним, что Дзюба не был включен в заявку сборной России на предстоящие матчи отборочного раунда чемпионата мира-2022. В первой декаде сентября национальная команда сыграет против Хорватии, Кипра и Мальты.

Ранее появилась информация о возможном уходе Артёма из «Зенита». Причиной может стать конфликт с главным тренером Сергеем Семаком.

Дзюба готовится к успешному сезону

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Kalibr
18 Августа 2021 в 13:09
Говно короче.
Fireland
18 Августа 2021 в 13:07
Кто все эти люди ?
Don sangre
18 Августа 2021 в 12:19
Как говорится не хрена не знаю( кроме мумика) но очень интересно))))
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