Дзюба назвал три лучших песни из своего хит-парада

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба, неудачно выступающий на старте нового сезона, назвал свои три любимые песни на сегодняшний день.

В хит-парад футболиста попали следующие композиции: Filatov & Karas vs Мумий Тролль - Amore Море, Goodbye, CHEBANOV - Ночь и ITON - Белое платье.

В текущем сезоне российской Премьер-лиги 32-летний нападающий провел четыре поединка, не отметившись забитыми мячами.

Напомним, что Дзюба не был включен в заявку сборной России на предстоящие матчи отборочного раунда чемпионата мира-2022. В первой декаде сентября национальная команда сыграет против Хорватии, Кипра и Мальты.

Ранее появилась информация о возможном уходе Артёма из «Зенита». Причиной может стать конфликт с главным тренером Сергеем Семаком.

Дзюба готовится к успешному сезону