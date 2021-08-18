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Россия. Премьер-лига

Названа причина конфликта де Вильены с «Краснодаром»

18 Августа 2021 • 10:39 Комментировать
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Голландские журналисты рассказали о причинах конфликта между полузащитником Тонни де Вильеной и ФК «Краснодар».

По сообщениям Voetbal International, у сторон возникли разногласия из-за несостоявшегося трансфера игрока. У хавбека была договоренность с «быками», что он сможет сменить клубную пропуску спустя два года после трансфера, если получит интересные предложения. Подписать голландца хотели севильский «Бетис» и французский «Ренн», однако краснодарцы не отпустили игрока.

Что касается истории о конфликте с партнером по команде, источник назвал ее неправдивой, сославшись на слова де Вильены.

26-летний полузащитник играет за «быков» с 2019 года. Его контракт рассчитан еще на три сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Тонни де Вильена
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