«Краснодар» отказался отпускать Вилену, тем самым нарушив договорённость с футболистом

Стали известны потенциальные причины конфликта голландского футболиста «Краснодара» Тони Вилены с клубом. Об этом информирует Voetbal International.

По данным источника, в контракте, заключенном Виленой с «Краснодаром» в 2019 году, был прописан пункт, согласно с которым футболист имеет возможность покинуть российскую команду через 2 года после подписания, если ему придёт достойное предложение. Так и случилось этим летом: на Вилену претендентами были французский «Ренн» и «испанский «Бетис», однако ни один из клубов не вёл переговоры слишком долго из-за позиции «Краснодара».

Ранее Вилена не попал в заявку на матч российского первенства против «Арсенала» из Тулы, а наставник «быков» Виктор Ганчаренко объяснил это тем, что у футболиста «своё понимание собственного контракта».