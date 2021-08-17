Игрок передней линии казанского «Рубина» Иван Игнатьев может оказаться в «Урале». Клубы уже ведут переговоры по аренде игрока. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, нападающий недоволен получаемым в Казани количеством игрового времени и хочет играть больше. При переходе в екатеринбургский клуб футболист будет вынужден пойти на понижение заработной платы.

В текущем сезоне Иван Игнатьев отыграл в футболке казанцев половину из 6 матчей, не отметившись при этом ни голом, ни голевой передачей.

Игнатьев присоединился к «Рубину» в 2019 году. Всего за команду нападающий отыграл 33 поединка, три раза расписавшись в воротах соперников.