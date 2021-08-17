«Атлетико Паранаэнсе» будет обязан выкупить Рошу при одном условии

Бразильский «Атлетико Паранаэнсе», взявший в аренду футболиста московского «Спартака» Педро Рошу, будет обязан выкупить его при одном условии. Об этом сообщает O Dia.

По свидетельствам источника, в арендном соглашении прописан пункт, согласно с которым бразильский клуб будет должен в обязательном порядке выкупить Педро Рошу у «Спартака», если игрок выйдет на поле в более, чем 60% поединков сезона. Сумма трансфера в таком случае составит пять с половиной миллионов евро.

Арендное соглашение рассчитано до конца июня 2022 года. В 2017 «Спартак» приобрёл Рошу за 12 миллионов.