Влашич не интересен «Наполи»

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», не так давно агент хорватского форварда московского ЦСКА Николы Влашича выходил на руководство неаполитанцев. Однако, полузащитник сборной Хорватии не входит в список интересов команды. После непопадания в Лигу чемпионов в «Наполи» серьезно сократился бюджет на трансферы, кроме того, атака «партенопейцев» полностью укреплена, а Лоренцо Инсинье близок к продлению контракта с клубом. На данный момент «Наполи» рассматривает исключительно футболистов в линию обороны и планирует усилиться до старта Серии А.

А стартовать неаполитанскому клубу в итальянском первенстве уже совсем скоро: на своем поле команда Лучано Спаллетти 22 августа примет новичка элитного дивизиона - «Венецию».