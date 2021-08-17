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Россия. Премьер-лига

Влашич не интересен «Наполи»

17 Августа 2021 • 20:50 Комментировать
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По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», не так давно агент хорватского форварда московского ЦСКА Николы Влашича выходил на руководство неаполитанцев. Однако, полузащитник сборной Хорватии не входит в список интересов команды. После непопадания в Лигу чемпионов в «Наполи» серьезно сократился бюджет на трансферы, кроме того, атака «партенопейцев» полностью укреплена, а Лоренцо Инсинье близок к продлению контракта с клубом.  На данный момент «Наполи» рассматривает исключительно футболистов в линию обороны и планирует усилиться до старта Серии А.

А стартовать неаполитанскому клубу в итальянском первенстве уже совсем скоро: на своем поле команда Лучано Спаллетти 22 августа примет новичка элитного дивизиона - «Венецию».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Наполи Никола Влашич Трансферы футбола - лето 2021
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