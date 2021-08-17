«Милан» не предпринимает решительных шагов для трансфера Влашича

Известный итальянский журналист Джанлука ди Марцио прокомментировал ситуацию с трансфером хорватского нападающего Николы Влашича из московского ЦСКА в «Милан».

В эфире телепрограммы Calciomercato L’Originale ди Марцио сообщил, что «Милану» всё ещё интересен нападающий, но решительных шагов для его перехода итальянцы не предпринимают.

Никола Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Первый сезон в составе «армейцев» хорват отыграл на правах аренды, а в 2019 поставил подпись под полноценным контрактом. Ориентировочная стоимость футболиста составляет тридцать миллионов евро.