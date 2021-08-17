​Отец Марадишвили отреагировал на информацию о недовольстве игрока контрактом с ЦСКА

Появилась информация о том, что Константин Марадишвили в летнее трансферное окно может сменить ЦСКА на «Локомотив» на фоне своего недовольства действующим контрактом. Информацию прокомментировал отец 21-летнего футболиста по имени Коба.

Коба Марадишвили рассказал sport24, что информация о недовольстве его сына трудовым договором с «армейцами» является неправдивой. Что касается вопроса о том, продолжит ли Константин играть за ЦСКА, то отец игрока попросил задавать этот вопрос Роману Бабаеву.

Константин Марадишвили является воспитанником ЦСКА. В сезоне 2020/2021 полузащитник принял участие в двух матчах Премьер-лиги и смог забить гол в ворота «Ростова».