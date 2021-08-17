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Россия. Премьер-лига

​В «Глазго Рейнджерс» прокомментировали новости об интересе «Спартака» к Камара

17 Августа 2021 • 17:35 Комментировать
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Поговаривают, что «Спартак» всё ещё проявляет интерес к хавбеку Глену Камара, выступающему за «Глазго Рейнджерс». Шотландский журналист Энтони Джозеф на своей страничке в «Твиттере» привёл комментарий представителя клуба на этот счёт.

«Спартак» не интересуется Гленом Камара и не ведёт переговоров с игроком или его представителями», - говорится в комментарии.

25-летний Глен Камара выступает за «Глазго Рейнджерс» с января 2019 года. Эксперты из портала transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 6 миллионов евро.

Добавим, что одним из клубов, воспитавшим Глена Камара, является лондонский «Арсенал».

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Спартак Москва Глазго Рейнджерс Глен Камара Трансферы футбола - лето 2021
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