​В «Глазго Рейнджерс» прокомментировали новости об интересе «Спартака» к Камара

Поговаривают, что «Спартак» всё ещё проявляет интерес к хавбеку Глену Камара, выступающему за «Глазго Рейнджерс». Шотландский журналист Энтони Джозеф на своей страничке в «Твиттере» привёл комментарий представителя клуба на этот счёт.

«Спартак» не интересуется Гленом Камара и не ведёт переговоров с игроком или его представителями», - говорится в комментарии.

25-летний Глен Камара выступает за «Глазго Рейнджерс» с января 2019 года. Эксперты из портала transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 6 миллионов евро.

Добавим, что одним из клубов, воспитавшим Глена Камара, является лондонский «Арсенал».