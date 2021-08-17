Центр спортивных исследований: РПЛ – 19-я лига в мире по интенсивности игры

Международный центр спортивных исследований CIES опубликовал занимательную статистику, в которой распределил все лиги мира в порядке убывания по уровню интенсивности матчей в сезоне 2020/21. Российская Премьер-лига заняла в этом списке 19-ю строчку.

Результаты считались благодаря выведенной формуле, в которую входит отношение общей преодоленной дистанции игрока в матче к его передвижениям по полю в максимальном ритме. Лучшим в данном рейтинге стал чемпионат Англии, а тройку замкнули высшие дивизионы Польши и Испании.

РПЛ же разместилась на 19-м месте, сразу после Второй Бундеслиги, украинской Премьер-лиги и турецкой Суперлиги. С полным списком можно ознакомиться на сайте CIES.