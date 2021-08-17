Футбольный агент Маурисио Чьодин, представляющий интересы бразильского защитника Игора Винисиуса, рассказал об интересе «Спартака».

«Да, я слышал, что мой клиент находится в списке тех, за кем следит «Спартак». Это неудивительно, он сейчас отлично себя проявляет. Однако, напрямую из клуба ко мне никто не обращался, насколько я знаю, «Сан-Паулу» также не получал факса из Москвы», - рассказал агент в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.ру».

В стартовых четырех турах российской Премьер-лиги «красно-белые» набрали шесть очков и занимают лишь десятое место в таблице. Следующий матч подопечные Руя Витории проведут против тульского «Арсенала».