Воспитанник «Зенита» Комолов завершил карьеру

Воспитанник петербургского «Зенита» Павел Комолов посредством своего инстаграм-аккаунта объявил о завершении игровой карьеры.

За первую команду «сине-бело-голубых» полузащитник не провел ни одного матча. В России он поиграл за пермский «Амкар», красноярский «Енисей» и «Нижний Новгород». Большую часть карьеру Комолов провел в литовском «Жальгирисе».

32-летний хавбек в прошлом сезоне выступал за «Нижний Новгород». Комолов принял участие в 28 поединках первенства ФНЛ, в которых не отметился результативными действиями.

В текущем сезоне команда из Нижнего Новгорода выступает в Премьер-лиге.