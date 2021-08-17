Канадский нападающий Ричлорд Эннин, имеющий африканские корни, трудоустроился в одном из клубов российской Премьер-лиги. Контракт с 22-летним футболистом заключил дебютант элитного дивизиона - «Нижний Новгород».

Ранее Эннин поиграл за «Торонто», «Жальгирис», юрмальский «Спартак» и «Томь». Также у него есть опыт выступлений в низших дивизионах чемпионата Италии.

В минувшем сезоне Эннин играл за томский коллектив. Канадец принял участие в 19 поединках первенства ФНЛ, записав на свой счет четыре забитых мяча. При этом форвард получил восемь желтых карточек.

После четырех туров «Нижний Новгород» набрал семь баллов и занимает шестое место в таблице РПЛ.