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Россия. Премьер-лига

«Нижний Новгород» подписал канадского нападающего официально

17 Августа 2021 • 13:08 Комментировать (1)
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Канадский нападающий Ричлорд Эннин, имеющий африканские корни, трудоустроился в одном из клубов российской Премьер-лиги. Контракт с 22-летним футболистом заключил дебютант элитного дивизиона - «Нижний Новгород».

Ранее Эннин поиграл за «Торонто», «Жальгирис», юрмальский «Спартак» и «Томь». Также у него есть опыт выступлений в низших дивизионах чемпионата Италии.

В минувшем сезоне Эннин играл за томский коллектив. Канадец принял участие в 19 поединках первенства ФНЛ, записав на свой счет четыре забитых мяча. При этом форвард получил восемь желтых карточек.

После четырех туров «Нижний Новгород» набрал семь баллов и занимает шестое место в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021 Ричлорд Эннин
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Комментарии (1)
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Nicholais
17 Августа 2021 в 14:57
Ещё один "знакомец" Кержа по прошлому сезону из Томи.
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