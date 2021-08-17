Спортивный агент, аккредитованный РФС, глава Первой футбольной правовой компании «Алетейя» Антон Смирнов поделился мнением об идее отмены лимита, сборной России и о провале наших клубов в Еврокубках.

— Идея отмены лимита — панацея? Или это лишь «импульсивное» намерение, и решение наших проблем глубже лимита?

— Панацея ли это, чтобы поднять наш футбол? Конечно, нет. Повышение уровня нашего футбола — совокупность большого количества вещей. Можно убрать лимит, но какие легионеры к нам будут приезжать? Нужно выработать к ним критерии отбора. Как я понимаю, как сказал РФС, они будут. Но как это будет работать — пока неизвестно. Приедут средние легионеры, которых и сейчас немало, — и что? К нам должны приезжать игроки уровнем выше наших. В противном случае они просто будут занимать места российских футболистов. Проблемы российского футбола ведь не только в лимите, но и среди прочего в детском футболе. Нужно повышать уровень подготовки детских кадров. А как это сделать, если практически все школы в регионах выживают. У них нет достойной инфраструктуры, финансирования, материально-технической базы, детские тренеры получают копейки и живут за счет родителей. Подготовка тренерских кадров – еще одна огромная проблема. Эта отрасль десятки лет была монополизирована господином Лексаковым, уровень образования тренеров был очень плохим, и понадобится еще не один год, чтобы наладить работы созданной Академии РФС. Бюджетное финансирование профессионального футбола – еще одна притча во языцех. Как уйти от государственного и перейти к частному? Надо создавать условия для прихода частных инвестиций, должны быть новые законодательные инициативы. Этого пока нет. Проблем множество, а то, что сейчас озвучивается РФС — скорее похоже на популистские лозунги.

— История «Сочи» и «Рубина» в ЛК — показательный пример или просто несчастный случай?

— Результаты «Спартака», «Сочи», «Рубина» — это не исключение из правил или несчастный случай. Это следствие уровня нашего футбола. Просто пора понять, что мы — не футбольная страна. С постановки этого диагноза стоит начать. Я считаю, что уровень интереса к футболу у нас искусственно завышен СМИ и так называемыми журналистами. Многие виды спорта у нас заслуживают большего внимания. Интерес к футболу у нас есть, но не такой, чтобы назвать страну футбольной. Выйдите на улицу и спросите у людей состав сборной — никто не назовет! Назовут мелькающие в СМИ фамилии, но не более. Мы откатились на уровень стран второго, а то и третьего эшелона. Не то, что в шестерку лиг уже не входим — мы даже не в десятке! Так что это вполне закономерный результат.

— Карпина считали сбитым летчиком, потом сезоны в «Ростове» и он снова топ-тренер. Какие опасения у Вас может вызывать данное назначение?

— Карпин — топ-тренер? Для меня — нет. Топ-тренер определяется в первую очередь результатом. Несколько раз серебро со «Спартаком» и все. То, что он сейчас у руля сборной, не тенденция его роста и не закономерное движение по карьерной лестнице, это стечение обстоятельств. Конечно, как патриот, желаю побед сборной, но на мой взгляд Карпин — это Черчесов в миниатюре. По общению с болельщиками, с прессой это можно проследить. Просто Черчесов достиг абсолютного «топа» в этом плане, но и Карпин далеко от этого не ушел. И мне это не нравится. Национальная сборная - это не только вотчина главного тренера, это команда, которая является частичкой души и сердце каждого россиянина.

— Самый «странный» трансфер в РПЛ за это лето? Самый интересный?

— Мне, например, не очень понятна аренда Уткина в «Ахмат». Человек уже три гола забил. Странно, что Уткин как один из лучших воспитанников Академии клуба не востребован в главной команде. Всегда интересны трансферы качественных новых игроков. Например, нападающий Джон Кордоба в «Краснодаре». Пришел из Бундеслиги в самом рассвете сил, сразу стал приносить результат. Интересно посмотреть за защитником Тином Едваем в «Локо», за вторым пришествием в РПЛ Германа Онугхи, который сейчас перешел в «Крылья» из дасткого «Вайле». Наблюдаю за Максимом Мухиным, который перешел в ЦСКА из «Локо». Говорят, талантливый футболист сейчас пришел в «Уфу» - анголец Эгаш Касинтура. Но я пока его не видел. Буду следить. К сожалению, трансферов высокого уровня не так много, как хотелось бы. В основном переходы из команды в команду уже известных нам футболистов. Хотелось бы новых имен; как приезда высокого уровня легионеров, так и появления молодых российских талантов. Причем мне кажется, что вероятность их появления более высока в командах второго эшелона РПЛ, где у них есть больше шансов получить игровую практику.

— Не так давно Вы помогли «отправить» Лунева в немецкий «Байер». В чем главная сложность трансфера за границу?

— Все просто: сложность в том, что наши игроки в топ-лигах никому не нужны. Единичные случаи, одним из которых как раз стал переход Андрея. Сложности в основном заключались в понимании немецкого законодательства. Страхование, налогообложение, квартира, машина, виза — надо разобраться во всех мелочах! Язык мог стать проблемой, но у Андрея в этом плане все хорошо. Его английского хватает для общения, плюс он сейчас активно стал учить немецкий, поэтому коммуникации в клубе налаживаются. В клубе, к слову, его приняли отлично.

— За кем из наших в Европе Вы бы посоветовали понаблюдать?

— Если насчет наших в Европе — советую понаблюдать за Евгением Башкировым из польского «Заглембе». Третий сезон уже игрок основного состава, играет стабильно и неплохо. Владислав Левин из чешского клуба «Богемианс 1905» тоже игрок интересный, за которым стоит последить. Иван Злобин и Станислав Крицюк сейчас играют в Португалии. Иван выступает в «Фамаликане», а Станислав в этом сезоне перебрался в «Жил Висенте», выдав отличный старт: пропустил всего один пропущенный мяч в четырех играх. Вратарь Александр Васютин сейчас играет в Швеции, правда, пока травмирован. Центральный защитник Александр Жиров теперь капитан «Зандхаузена» из Второй Бундеслиги, вратарь Никита Хайкин играет «Будё/Глимт» в Норвегии — за всеми нашими ребятами надо обязательно следить.

— По составу в сборную только Песьяков, Кудряшов и Бакаев оставляют вопросы? В остальном согласны со всеми?

— Удивлен, конечно, по некоторым позициям. По вызову игроков «Ростова» есть вопросы. Они плохо стартовали в сезоне. Ни Осипенко, ни Песьяков на данный момент не заслужили места в сборной. То, что они работали с Кафановым и Карпиным — это уже лоббирование своих игроков. Я давно говорил о Максиме, но тогда, когда он выглядел хорошо, а не сейчас. Я бы вызвал Прохина из «Сочи». Моложе, играет стабильнее. Да, появились новые фамилии, посмотрим, как они себя покажут. По вратарской позиции тоже вопрос. Дюпин начал хорошо, но опыта игры за сборную нет. По Песьякову и Максименко — странный выбор. Крицюк сильнее обоих. Гильерме, наверное, самый опытный, но ему не хватает стабильности. Отдельно отмечу, что не понимал, зачем Карпин общался только с игроками, игравшими на Евро. Общаешься, потом некоторых из них не вызываешь. Где логика? Для меня это — непонятные телодвижения. Может, если бы объяснил, мы бы поняли. Но он не объясняет. Какая-то видимость работы. В любом случае, сборная у нас одна, мы за нее переживаем, будем болеть вне зависимости от того, кто ее главный тренер и какие игроки вызываются. Будем надеяться, что выбор Карпина будет правильным.