Агент рассказал, почему Жиго может покинуть «Спартак»

Футбольный агент Мохаммед Беншенафи, клиентом которого является защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго, высказался о ситуации игрока в клубе. Стороны не могут договориться о пролонгации трудового соглашения.

В интервью «Рейтингу Букмекеров» представитель заявил, что футболист может не продлить контракт из-за разлуки со своей семьей. Жиго хочет чаще видеться с сыном, проживающим во Франции. Агент отметил, что Самуэль с уважением относится к «красно-белым», но не может жить в разлуке с ребенком.

Жиго стал игроком «Спартака» летом 2018 года. Стороны подписали четырехлетний договор.

Ранее появилась информация об интересе к Самуэлю со стороны «Торино».