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Россия. Премьер-лига

Агент рассказал, почему Жиго может покинуть «Спартак»

17 Августа 2021 • 10:35 Комментировать
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Футбольный агент Мохаммед Беншенафи, клиентом которого является защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго, высказался о ситуации игрока в клубе. Стороны не могут договориться о пролонгации трудового соглашения.

В интервью «Рейтингу Букмекеров» представитель заявил, что футболист может не продлить контракт из-за разлуки со своей семьей. Жиго хочет чаще видеться с сыном, проживающим во Франции. Агент отметил, что Самуэль с уважением относится к «красно-белым», но не может жить в разлуке с ребенком.

Жиго стал игроком «Спартака» летом 2018 года. Стороны подписали четырехлетний договор.

Ранее появилась информация об интересе к Самуэлю со стороны «Торино».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Самуэль Жиго
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