Названа причина срыва трансфера Инсинье в «Зенит»

Между «Наполи» и петербургским «Зенитом» велись переговоры насчет трансфер атакующего полузащитника Лоренцо Инсинье. Как сообщил инсайдер Мичеле Кришитьелло, итальянский клуб был готов отпустить своего лидера в Россию за 30 миллионов евро.

«Сине-бело-голубые» предлагали Лоренцо долгосрочный трудовой договор с годовым окладом в размере восьми миллионов евро. Однако Инсинье отказался от такого варианта продолжения карьеры.

Полузащитник склоняется к продолжению карьеры в Европы. Интерес к нему проявляют лондонский «Тоттенхэм», «Эвертон» и миланский «Интер».

Контракт Инсинье с «Наполи» истекает летом следующего года.