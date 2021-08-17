ЦСКА назвал условие трансфера Влашича

Один из ведущих футболистов московского ЦСКА Никола Влашич может сменить команду до закрытия трансферного окна. По сообщениям инсайдера Джанлуиджи Лонгари в твиттер-аккаунте, российский клуб готов рассмотреть вариант аренды хорватского полузащитника.

Боссы московского клуба не против отпустить Николу, если за его аренду заплатят не менее десяти миллионов евро. При этом в договоре будет прописана опция выкупа. Общая сумма трансфера оценивается в 25 миллионов.

Ранее сообщалось, что главными претендентами на 23-летнего хорвата являются «Милан» и петербургский «Зенит». Оба клуба готовы заплатить за игрока 25 миллионов.