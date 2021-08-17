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Россия. Премьер-лига

ЦСКА назвал условие трансфера Влашича

17 Августа 2021 • 08:15 Комментировать
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Один из ведущих футболистов московского ЦСКА Никола Влашич может сменить команду до закрытия трансферного окна. По сообщениям инсайдера Джанлуиджи Лонгари в твиттер-аккаунте, российский клуб готов рассмотреть вариант аренды хорватского полузащитника.

Боссы московского клуба не против отпустить Николу, если за его аренду заплатят не менее десяти миллионов евро. При этом в договоре будет прописана опция выкупа. Общая сумма трансфера оценивается в 25 миллионов.

Ранее сообщалось, что главными претендентами на 23-летнего хорвата являются «Милан» и петербургский «Зенит». Оба клуба готовы заплатить за игрока 25 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Никола Влашич Трансферы футбола - лето 2021
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