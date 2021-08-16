Дзюба может покинуть «Зенит» из-за конфликта с Семаком

Центрфорвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба, контракт которого с «сине-бело-голубыми» истекает следующим летом, может сменить команду до закрытия текущего трансферного окна.

Как стало известно Metaratings, у 32-летнего футболист возник конфликт с наставником команды Сергеем Семаком. В связи с этим клуб решил отправить нападающего в аренду. На игрока претендует казанский «Рубин».

Ранее стало известно условие, при соблюдении которого контракт Дзюбы с «Зенитом» будет продлен.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Артём принял участие в четырех поединках, не отметившись голевыми действиями.