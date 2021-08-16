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Россия. Премьер-лига

Дзюба может покинуть «Зенит» из-за конфликта с Семаком

16 Августа 2021 • 13:18 Комментировать (1)
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Центрфорвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба, контракт которого с «сине-бело-голубыми» истекает следующим летом, может сменить команду до закрытия текущего трансферного окна.

Как стало известно Metaratings, у 32-летнего футболист возник конфликт с наставником команды Сергеем Семаком. В связи с этим клуб решил отправить нападающего в аренду. На игрока претендует казанский «Рубин».

Ранее стало известно условие, при соблюдении которого контракт Дзюбы с «Зенитом» будет продлен.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Артём принял участие в четырех поединках, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин Артём Дзюба Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Nicholais
16 Августа 2021 в 13:45
Ну ващще))) Один раз в основе не вышел - всё, "конфликт"! =)))
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