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Россия. Премьер-лига

Экс-защитник «Зенита» Шкртел продолжит карьеру в Словакии официально

16 Августа 2021 • 12:42 Комментировать
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Бывший защитник петербургского «Зенита» Мартин Шкртел продолжит карьеру у себя на родине. 36-летний футболист перешел в «Спартак» Трнава, рапортует клубная пресс-служба.

В новую команду опытный игрок перебрался на правах свободного агента. С января Мартин находится без клуба, последним его местом работы был «Истанбул».

Напомним, что в футболке «Зенита» защитник играл с 2004 по 2007 год. В Европе Мартин известен по выступлениям за «Ливерпуль», «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир».

В составе сборной Словакии Шкртел провел 104 поединка, отметившись шестью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
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