Бывший защитник петербургского «Зенита» Мартин Шкртел продолжит карьеру у себя на родине. 36-летний футболист перешел в «Спартак» Трнава, рапортует клубная пресс-служба.

В новую команду опытный игрок перебрался на правах свободного агента. С января Мартин находится без клуба, последним его местом работы был «Истанбул».

Напомним, что в футболке «Зенита» защитник играл с 2004 по 2007 год. В Европе Мартин известен по выступлениям за «Ливерпуль», «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир».

В составе сборной Словакии Шкртел провел 104 поединка, отметившись шестью забитыми мячами.