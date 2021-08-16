Клуб АПЛ заинтересовался защитником «Локомотива»

Бразильский защитник Мурило, выступающий в российской Премьер-лиге за столичный «Локомотив», попал в сферу интересов английского клуба, название которого пока не раскрывается.

Согласно сведениям Metaratings, клуб, заинтересованный в услугах 24-летнего футболиста, выступает в Премьер-лиге. При этом он не является одним из новичков элитного дивизиона чемпионата Англии.

Мурило играет за «железнодорожников» с июля 2019 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано еще на два года. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне РПЛ защитник принял участие в двух матчах, сделал ассист и получил желтую карточку.