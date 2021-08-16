Агент Фукса подтвердил переговоры с «Сельтой»

Футбольный агент Матеус Ассаф, который ведет дела защитника олимпийской сборной Бразилии и московского ЦСКА Бруно Фукса, отреагировал на информацию о потенциальном трансфере своего клиента в «Сельту».

«Мы на стадии продвинутых переговоров с «Сельтой», - передает слова агента Resistencia Colorada.

Ранее сообщалось, что испанский клуб хочет оформить аренду Фукса, в то время как «армейцы» рассчитывают на полноценный трансфер игрока.

Бразилец перебрался в ЦСКА летом 2020 года. Бруно заключил с клубом долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до 2025 года.