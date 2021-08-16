Смородская: «Локомотив» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась впечатлениями от матча московского клуба с «Зенитом» (1:1) и высказалась по поводу перспектив «железнодорожников» в этом сезоне РПЛ.

Смородская отметила, что обе команды продемонстрировали хороший футбол, а «Локомотив» доказал всем, что готов бороться за чемпионство с другими командами. Она добавила, что ей нравится работа главного тренера «железнодорожников» Марко Николича, который готовится под каждого соперника.

По её словам, «Локомотив» мог вырвать победу в этом матче, но не сумел воспользоваться удалением Кузяева, пишет «СЭ».

Напомним, что после четырёх стартовых туров РПЛ «Локомотив» находится на четвёртом месте, имея в своём активе восемь очков. В следующем туре команда Николича сыграет с «Краснодаром».