Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 213 Комментарии
Россия. Премьер-лига

Смородская: «Локомотив» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство»

16 Августа 2021 • 10:50 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась впечатлениями от матча московского клуба с «Зенитом» (1:1) и высказалась по поводу перспектив «железнодорожников» в этом сезоне РПЛ.

Смородская отметила, что обе команды продемонстрировали хороший футбол, а «Локомотив» доказал всем, что готов бороться за чемпионство с другими командами. Она добавила, что ей нравится работа главного тренера «железнодорожников» Марко Николича, который готовится под каждого соперника.

По её словам, «Локомотив» мог вырвать победу в этом матче, но не сумел воспользоваться удалением Кузяева, пишет «СЭ».

Напомним, что после четырёх стартовых туров РПЛ «Локомотив» находится на четвёртом месте, имея в своём активе восемь очков. В следующем туре команда Николича сыграет с «Краснодаром».

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ольга Смородская
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16.08  19:00 Сочи ... Химки
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Августа
12:42 · Россия. Премьер-лига
Экс-защитник «Зенита» Шкртел продолжит карьеру в Словакии официально
11:46 · Россия. Премьер-лига
Клуб АПЛ заинтересовался защитником «Локомотива»
11:31 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: «Сочи» должен побеждать «Химки»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Фукса подтвердил переговоры с «Сельтой»
10:50 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Локомотив» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство»
10:40 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» возобновил интерес к полузащитнику «Рейнджерс»
09:50 · Россия. Премьер-лига
Клуб Ла Лиги интересуется защитником ЦСКА
09:37 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Сочи» - «Химки»
09:29 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «Зениту» надо было «Локомотив» добивать
09:00 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Семак правильно делает, что даёт Дзюбе перезагрузиться»
08:56 · Россия. Премьер-лига
Семак высказал позицию по лимиту на легионеров
08:48 · Россия. Премьер-лига
Газинский: «Краснодар» был обязан побеждать «Арсенал»
02:02 · Россия. Премьер-лига
Сочи - Химки: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:00 · Россия. Премьер-лига
Агент Натана Силвы: «Многие клубы, в том числе из России, хотят его подписать» эксклюзив
15 Августа
23:45 · Россия. Премьер-лига
Боевая ничья «Рубина» и «Крыльев Советов» - видео видео
Все новости
Рекомендуем
 