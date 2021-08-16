«Спартак» возобновил интерес к полузащитнику «Рейнджерс»

Хавбек Глен Камара, который выступает в шотландском чемпионате за «Глазго Рейнджерс», все еще может оказаться в чемпионате России. Об этом сообщают журналисты «Рейтинга Букмекеров».

По данным источника, московский «Спартак» возобновил переговоры по переходу 25-летнего исполнителя. «Красно-белые» рассчитывают успеть подписать игрока до закрытия летнего трансферного окна.

Согласно оценке портала transfermarkt, рыночная стоимость Камара составляет шесть миллионов евро. Контракт Глена с «Рейнджерс» рассчитан до середины 2023 года.

В прошлом сезоне полузащитник забил гол и сделал ассист в 33 матчах шотландской лиги.