Клуб Ла Лиги интересуется защитником ЦСКА

Защитник Бруно Фукс, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Об этом рапортует Noticias Celta.

Интерес к 22-летнему бразильцу, ставшему чемпионом Олимпиады в Токио, проявляет «Сельта». Клуб из Виго рассчитывает оформить аренду игрока с правом последующего выкупа.

ЦСКА готов расстаться с Фуксом, однако настаивает на полноценном трансфере защитника.

Бруно пополнил ряды «армейского» клуба летом прошлого года. Игрок подписал с ЦСКА долгосрочный контракт, рассчитанный до 2025 года.

Фукс принял участие лишь в одном поединке сезона-2020/2021 чемпионата России.