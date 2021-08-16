Семак высказал позицию по лимиту на легионеров

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался относительно лимита на легионеров в российском футболе.

«Не поменялась ли у меня позиция по лимиту? Наоборот. Я только за его отмену», - приводятся слова специалиста в телеграм-канале журналиста Сергея Егорова.

Ранее сообщалось, что лимит на легионеров может быть отменен. В настоящий момент ограничение в российской Премьер-лиге действует по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке.

После четырех туров чемпионата России подопечные Семака набрали десять баллов и занимают первое место в таблице. Следующий матч «сине-бело-голубые» проведут на выезде против «Уфы».