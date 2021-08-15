В чемпионате России остались лишь три клуба без поражений

В четвёртом туре чемпионата России сразу несколько команд могли выйти на первое место турнира, но все потенциальные лидеры теряли очки.

Началась полоса невезения с «Нижнего Новгорода», который проиграл дома «Уфе» (1:2). Аналогично с «Ахматом» выступило московское «Динамо», до того не терявшее очки. В центральном матче игрового дня «Локомотив» и «Зенит» поделили зачетные баллы (1:1), а «Рубин» впервые оступился (ничья с «Крыльями Советов», 1:1).

Примечательно, что только три команды на сегодняшний день избежали поражений в текущем сезоне. Это «Зенит» и «Рубин» (по 10 очков), а также «Локомотив» (8).