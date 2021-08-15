​Дасаев назвал «идиотизмом» возможную отмену лимита на легионеров

РФС разработал проект реформ российского футбола. Среди прочего, в проекте речь идёт об отмене лимита на легионеров. При этом планируется установить некоторые требования касательно иностранных футболистов, чтобы не допустить массовый приезд в Россию легионеров низкого уровня.

Известный в прошлом футболист Ринат Дасаев не поддерживает вариант с отменой лимита на легионеров. Об этом он рассказал sport24.

«Это полный идиотизм, настоящий кошмар. Я думаю так. Все эти разговоры про конкуренцию смешны. Какие конкуренты у наших игроков? У нас играют слишком слабые иностранцы», - поделился Дасаев своим мнением.

На текущий момент в РПЛ работает заявочный лимит на легионеров. В заявку на сезон из 25 футболистов каждый клуб может включить 8 игроков с иностранным паспортом.