Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 160 Комментарии
Россия. Премьер-лига

​Дасаев назвал «идиотизмом» возможную отмену лимита на легионеров

15 Августа 2021 • 12:52 Комментировать (3)
1000 рублей бесплатная ставка

РФС разработал проект реформ российского футбола. Среди прочего, в проекте речь идёт об отмене лимита на легионеров. При этом планируется установить некоторые требования касательно иностранных футболистов, чтобы не допустить массовый приезд в Россию легионеров низкого уровня.

Известный в прошлом футболист Ринат Дасаев не поддерживает вариант с отменой лимита на легионеров. Об этом он рассказал sport24.

«Это полный идиотизм, настоящий кошмар. Я думаю так. Все эти разговоры про конкуренцию смешны. Какие конкуренты у наших игроков? У нас играют слишком слабые иностранцы», - поделился Дасаев своим мнением.

На текущий момент в РПЛ работает заявочный лимит на легионеров. В заявку на сезон из 25 футболистов каждый клуб может включить 8 игроков с иностранным паспортом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ринат Дасаев лимит на легионеров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
AndrewS
15 Августа 2021 в 13:14
Если "иностранцы слабые", так чего бояться отмены лимита? Наши у них конкуренцию выиграют легко! :)
Don sangre
15 Августа 2021 в 13:39
Вот именно. Я бы лучше вместо лимита ввёл налог на лигионера. Допустим захотел клуб купить иностранца - пожалуйста но заплатите энную сумму. И из этой суммы выплачивать футбольным секциям, проводить соревнования детские, но это так фантазии! Насчет слабых иностранцев видимо имеется ввиду что наши не смогут у них научится!
AndrewS
15 Августа 2021 в 13:48
Так был налог на легов в 2015-16 гг: 300 т.р. в РФПЛ и 150 т.р. в ФНЛ. Собрали, вроде, 7 млн. рублей. Решили, что игра не стоит свеч.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.08  17:30 Локомотив Москва ... Зенит 4.75 3.7 1.75
15.08  20:00 Рубин ... Крылья Советов 2.2 3.35 3.35
15.08  20:00 Краснодар ... Арсенал Тула
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Августа
14:22 · Россия. Премьер-лига
​Малком считает Азмуна феноменом
13:22 · Россия. Премьер-лига
​Малком готов сыграть с «Локомотивом»
12:52 · Россия. Премьер-лига
​Дасаев назвал «идиотизмом» возможную отмену лимита на легионеров 3
12:36 · Россия. Премьер-лига
​Малком: «Сказал Клаудиньо, что в «Зените» он будет счастлив»
11:17 · Россия. Премьер-лига
Бийол: «На позиции центрального защитника никогда раньше не играл»
10:55 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Спартака» рассказал, в чём проблема продления контракта с Жиго 3
10:31 · Россия. Премьер-лига
Сабитов: «За «Динамо» абсолютно не стыдно» 1 эксклюзив
10:27 · Россия. ФНЛ
Главный тренер «Краснодара-2» допустил, что Манелов заменит Месси в «Барселоне» 1
10:19 · Россия. Премьер-лига
Соболев отреагировал на критику фанатов 3
09:10 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» уволил диктора за прощание с Чорлукой
02:11 · Россия. Премьер-лига
Краснодар - Арсенал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:08 · Россия. Премьер-лига
Рубин - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:02 · Россия. Премьер-лига
Локомотив - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:30 · Россия. Премьер-лига
Шварц рассказал о «плане С» на игру с «Ахматом»
14 Августа
23:58 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев может стать рекордсменом РПЛ
Все новости
Рекомендуем
 