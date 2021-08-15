​Директор «Спартака» рассказал, в чём проблема продления контракта с Жиго

Евгений Мележиков, который занимает должность генерального директора «Спартака», дал комментарий по поводу ситуации защитника Самуэля Жиго.

Действующий контракт Самуэля Жиго со «Спартаком» рассчитан до завершения сезона 2021/2022.

«Я разговаривал с агентом Жиго на прошлой неделе. Он настаивает на том, что у Жиго тяжёлая семейная ситуация. Ему нужно быть резидентом Европы, чтобы видеть сына. Я с Жиго буду разговаривать после выходных. Пока агент не говорит, что дело в деньгах. Агент говорит, что дело в семье.

Натурализация Жиго? Я не знаю, кто это придумал. Жиго никогда не говорил, что он хочет быть натурализован. Он говорил, что он профессионал, что будет отрабатывать свой контракт. Но также он говорил, что любит сына и хочет его видеть, а работа в России ему этого не позволяет.

Вариант перевезти его семью в Россию не подходит, его супруга не хочет сюда ехать. Будем разговаривать с Жиго. О финансовых условиях пока речи не идёт. Если дело в семье, мы должны идти навстречу игроку.

Возможна ли продажа Жиго этим летом? Если игрок хочет уйти, мы будем прорабатывать вопрос. Но на ослабление позиции в центре обороны клуб не пойдёт. Продажа в летнее трансферное окно возможна только при условии нахождения равнозначной замены. Если мы эту замену на найдём, Жиго отработает контракт до конца», - сказал Мележиков журналистам.