Бывший защитник московского «Динамо» и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил выездное поражение «бело-голубых» от грозненского «Ахмата» (1:2) в четвёртом туре РПЛ.

- «Динамо» проиграло, потому что пропустило два быстрых по отношению друг к другу мяча. «Бело-голубые» приехали в Грозный в качестве фаворита, но голы соперника стали для них холодным душем. На второй тайм динамовцы вышли недостаточно собранными и могли пропустить третий, но затем игра у них нормализовалась. Они забили гол и полностью завладели инициативой. Когда в концовке Бальбуэна опасно пробил головой, то мяч отскочил от штанги и пролетел мимо спины вратаря, в отличие от ситуации с голом Карапузова. Так что это был день «Ахмата».

Несмотря на поражение, можно сказать, что «Динамо» играло с большим запасом прочности, спокойно, без суеты и на классе. За команду Шварца абсолютно не стыдно. Так бывает, что ты больше заслуживаешь победы, но всё равно проигрываешь. Если помните, весной «Ахмат» сыграл против динамовцев намного лучше, хоть и уступил, а те второй тайм провалили полностью. Сейчас «Динамо» раскрывается в хорошем варианте, и на поле выходят футболисты, которые действительно этого заслуживают. Там нет такого, что сильные сидят на лавке, а более слабые играют.