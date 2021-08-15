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Россия. Премьер-лига

Сабитов: «За «Динамо» абсолютно не стыдно» эксклюзив

15 Августа 2021 • 10:31 Комментировать (1)
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Бывший защитник московского «Динамо» и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил выездное поражение «бело-голубых» от грозненского «Ахмата» (1:2) в четвёртом туре РПЛ.

- «Динамо» проиграло, потому что пропустило два быстрых по отношению друг к другу мяча. «Бело-голубые» приехали в Грозный в качестве фаворита, но голы соперника стали для них холодным душем. На второй тайм динамовцы вышли недостаточно собранными и могли пропустить третий, но затем игра у них нормализовалась. Они забили гол и полностью завладели инициативой. Когда в концовке Бальбуэна опасно пробил головой, то мяч отскочил от штанги и пролетел мимо спины вратаря, в отличие от ситуации с голом Карапузова. Так что это был день «Ахмата».

Несмотря на поражение, можно сказать, что «Динамо» играло с большим запасом прочности, спокойно, без суеты и на классе. За команду Шварца абсолютно не стыдно. Так бывает, что ты больше заслуживаешь победы, но всё равно проигрываешь. Если помните, весной «Ахмат» сыграл против динамовцев намного лучше, хоть и уступил, а те второй тайм провалили полностью. Сейчас «Динамо» раскрывается в хорошем варианте, и на поле выходят футболисты, которые действительно этого заслуживают. Там нет такого, что сильные сидят на лавке, а более слабые играют.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Чемпионат России Равиль Сабитов РПЛ Ахмат
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Комментарии (1)
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Don sangre
15 Августа 2021 в 10:46
Пока особо борьбы нет в чемпионате. Начало сезона. Все будет ясно к концу сентября. Но пока стабильно только Зенит играет. Но я надеюсь что мы ( Спартак)если уберем внутри себя мусор и шлак раздоров и может быть Динамо составим конкуренцию питерцам.
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