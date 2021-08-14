Защитник бразильского футбольного клуба «Атлетико Минейро» Натан Силва заинтересовал «Краснодар». Об этом сообщает Torcedores.com.

По информации источника, российский клуб пока не делал предложений по футболисту. Ранее Натан Силва отказал «Монпелье» (Франция), так как защитника не устроила предложенная клубом зарплата.

В текущей кампании бразильской Серии А Силва отыграл за «Атлетико Минейро», лидирующем в таблице чемпионата, 27 поединков, отметившись 2 голами. Его соглашение с клубом истекает через 2 сезона. В контракте также прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро.