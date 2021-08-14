«Сочи» выступит за отмену лимита на легионеров

Дмитрий Рубашко, занимающий должность генерального директора «Сочи», поделился мнением об отмене ограничения на количество легионеров в составах клубов РПЛ, слухи о котором участились.

Рубашко подчеркнул, что для достижения высоких результатов конкуренция должна быть на высшем уровне. По его мнению, нет ничего плохого в том, что футболист из Европы приедет в Россию, будучи выше классом, и будет готов играть за меньшие деньги.

«Мастеровитый легионер, пусть даже и возрастной, всегда служит примером для молодых игроков», - сказал гендиректор сочинского клуба в интервью Sport24.

Также Рубашко отметил, что отмена лимита пойдет РПЛ лишь на пользу, и заявил, что клуб поддержит инициативу РФС.