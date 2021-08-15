Как менялся ПСЖ: от Яновского до Месси

Старт европейских чемпионатов приковывает к себе внимание. Для отечественных болельщиков, наибольший интерес, конечно, представляет Франция. Головин уже проявляет себя в качестве лидера «Монако». ПСЖ этим летом собрал практически сборную мира во главе с Месси. Поэтому неудивительно, что старт Лиги 1 соберет максимум внимания. Любопытно, что в истории парижского клуба выступало двое россиян. Представляете, если бы и сегодня в составе «будущего победителя Лиги Чемпионов» играли бы наши соотечественники? О том, как менялся ПСЖ в последние двадцать лет рассмотрим под призмой карьеры российских футболистов в парижском клубе.

В 1995 Игорь Яновский стал чемпионом России в составе владикавказской «Алании». В ту пору талантливому парню из Орджоникидзе исполнилось всего 21. Вероятно, что начало карьеры игрока положил его дядя, голкипер Александр Яновский, который был основным вратарем в «Пахтакоре», а также имеет матчи за олимпийскую сборную СССР. Однако с каждым годом Игорь только прибавлял, попал в сборную России, с которой стал участником Евро 1996. В тот же год удалось поиграть ни на европейской клубной арене. Проект «Алания» быстро истратил свои средства, поэтому защитник стал одной из главных трансферных целей московских клубов.

Были слухи, что «Ливерпуль» и «Милан» готовы включиться в борьбу за «рыжего русского». Но в 1998 Яновский оказался в ПСЖ, который вёл борьбу за чемпионский титул. Пять милиллионов долларов решили все вопросы. В общей сложности Игорь провёл 86 матчей за французский клуб, в которых забил два гола (оба весной 2000 года). За свою карьеру в ПСЖ Яновский поиграл вместе с Николя Анелька, Джей-Джей Окоча, Микелем Артетой и Роналдиньо. Выиграть титулы не удалось, но серебро чемпионата и финал Кубка французской лиги останутся в жизни Яновского одними из самых ярких моментов.

Переход полузащитника в ЦСКА стал одним из самых значимых в трансферное окно сезона 2001. В ту пору армейцы только становились грозной силой, но в их рядах уже был Сергей Семак. Нынешний наставник «Зенита» стал чемпионом России в составе армейского клуба и вышел на пик своей карьеры в сезоне 2004-05.Выход в лигу чемпионов позволил Семаку ярко проявить себя на европейской арене. Четыре гола в двух матчах в ворота ПСЖ сделали своё дело. Переход Сергея обошёлся французам в скромные 3,6 млн.долларов. ПСЖ в ту пору был совершенно далёк от себя эпохи девяностых. Серебро Ла Лиги в сезоне 2003-04 стало единственной наградой парижан в чемпионате в период «нулевых».

В одной из первых игр Семак забил гол, который так и остался единственным в его карьере за ПСЖ. Всего же Сергей провёл за парижан 26 матчей, не сумев закрепиться в стартовом составе ни в одном из сезонов. Победа в Кубке Франции остался для экс-капитана ЦСКА первым и последним европейским трофеем. Остальные свои титулы Семак завоевал уже вернувшись в Россию. Финансовые вливания в ПСЖ начнутся летом 2011. Qatar Sports Investments выкупит 70% акций клуба, команду начнутся пополнять Ибрагимович, Бэкхем, Верратти, Сиссоко, Пасторе, Матюиди… Следом появятся Неймар, Дани Алвес, Мбапе. А про трансферы этого года напоминать излишне. Представить, что сегодня в клубе, затраты на заработную плату которого составляют 414 млн.евро (у ближайшего преследователя «Лиона» 132 млн.евро), появится русский футболист очень сложно. Но кто знает, может в ближайшем будущем у нас все же будет снова свой игрок в ПСЖ, история же имеет свойство повторяться.

Константин Лицин