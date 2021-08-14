Ловчев выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ

Бывший футболист, становившийся чемпионом первенства Советского Союза в составе московского «Спартака», Евгений Ловчев отреагировал на слухи о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ, слухи о котором последним временем учащаются.

Ловчев отметил, что те иностранцы, которые играют в российских клубах и представляли свои национальные команды на летнем чемпионате Европы, не попадали в стартовые составы своих сборных, а значит в РПЛ играют футболисты невысокого класса. Также экс-футболист высказался против отмены лимита на легионеров:

«РФС пишет про отмену лимита. Я категорически против этого», - сказал Ловчев в эфире канала «Матч Премьер».

Напомним, ранее стало известно о том, что клубы элитного дивизиона российского футбола получат письмо от РФС с предложением об отмене лимита на легионеров