Кавазашвили: «Отмена лимита на легионеров будет смертельным ударом по нашему футболу и по сборной России»

Экс-голкипер «Спартака» и «Торпедо» Анзор Кавазашвили высказался против отмены лимита на легионеров в российском футболе. Он считает, что это решение может убить футбол в стране.

«Отмена лимита будет смертельным ударом по нашему футболу и по сборной России прежде всего. Пускай принимают такое решение, если хотят убить российский футбол», - приводит слова Кавазашвили Sport24.

В настоящий момент лимит в российском чемпионате действует по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке.

Напомним, что после вылета «Рубина» и «Сочи» из Лиги конференций Россия опустилась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Шотландию.

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