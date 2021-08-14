Петржела: «Отмена лимита может воскресить российский футбол, сейчас он на дне»

Чешский специалист Властимил Петржела, ранее работавший главным тренером петербургского «Зенита», высказался о возможной отмене лимита в российском футболе.

«Лимит убивает конкуренцию. Отмена лимита может воскресить российский футбол. Сейчас он находится на самом дне», - рассказал тренер в интервью Sport24.

С сезона-2020/2021 лимит в российской Премьер-лиге действует по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке на чемпионат.

Напомним, что после неудачного выступления «Рубина» и «Сочи» в еврокубках Россия опустилась на девятое место в рейтинге УЕФА, пропустив вперед Шотландию.