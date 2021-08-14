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«Тоттенхэм» претендует на Пальинью вместе с ЦСКА

14 Августа 2021 • 00:02 Комментировать
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«Тоттенхэм» рассматривает возможность приобретения полузащитника лиссабонского «Спортинга» Жоау Пальиньи, пишет A Bola.

Как сообщает издание, «шпоры» в поисках укрепления средней линии обратили внимание на 26-летнего португальца. Впрочем, для осуществления этого трансфера может понадобиться порядка 40 миллионов евро, поэтому английский клуб на официальное предложение еще не решился. Прежде было известно, что полузащитник привлек внимание московского ЦСКА.

Жоау Пальинья в прошедшем сезоне отыграл 38 матчей во всех турнирах и помог «Спортингу» стать чемпионом Португалии. Также в этом году опорник дебютировал за сборную и дважды выходил на поле в ее составе во время чемпионата Европы.

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ЦСКА Москва Тоттенхэм Спортинг Лиссабон Трансферы футбола - лето 2021 Жоау Пальинья
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