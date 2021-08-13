РФС представил клубам проект реформ

Российский футбольный союз в скором времени может провести большие реформы во внутренних чемпионатах. Все клубы Тинькофф РПЛ получили официальные письма, в которых прописан план развития футбола на ближайшее время, об этом сообщается в телеграм-канале Baza.

В этом письме сказано, что:

1. Нужно отменить лимит на легионеров. Тогда поднимется уровень конкуренции среди российских команд, a также на европейских турнирах. Болельщикам будет более интересно наблюдать за отечественными коллективами.

2. Заявлять «доморощенных» игроков. Кроме любых футболистов, каждому клубу нужно будет в заявку на сезон вносить 8 воспитанников клуба и ассоциации.

3. Требования ко всем легионерам. Все легионеры, a также молодые игроки должны соответствовать ранее согласованным критериям.

4. Мотивация клубов развивать академии. Более ужесточённые требования к лицензированию и вознаграждению команд не за результаты, a за игру футболистов.

5. Предел зарплат. Траты за заработную плату не должны превышать 70% дохода минувшего сезона.

6. Реформа национальных лиг. Решения для всех уровней профессионального футбола в России.