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Россия. Премьер-лига

РФС представил клубам проект реформ

13 Августа 2021 • 22:51 Комментировать (5)
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Российский футбольный союз в скором времени может провести большие реформы во внутренних чемпионатах. Все клубы Тинькофф РПЛ получили официальные письма, в которых прописан план развития футбола на ближайшее время, об этом сообщается в телеграм-канале Baza.

В этом письме сказано, что:

1. Нужно отменить лимит на легионеров. Тогда поднимется уровень конкуренции среди российских команд, a также на европейских турнирах. Болельщикам будет более интересно наблюдать за отечественными коллективами.

2. Заявлять «доморощенных» игроков. Кроме любых футболистов, каждому клубу нужно будет в заявку на сезон вносить 8 воспитанников клуба и ассоциации.

3. Требования ко всем легионерам. Все легионеры, a также молодые игроки должны соответствовать ранее согласованным критериям.

4. Мотивация клубов развивать академии. Более ужесточённые требования к лицензированию и вознаграждению команд не за результаты, a за игру футболистов.

5. Предел зарплат. Траты за заработную плату не должны превышать 70% дохода минувшего сезона.

6. Реформа национальных лиг. Решения для всех уровней профессионального футбола в России.


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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Djin Green
13 Августа 2021 в 23:54
Популистские вопросы от РФС. Сейчас в клубах РПЛ начнется раздрай. Клубы поделятся на "богатых" и "бедных" и каждый будет преследовать свои интересы. А в ФНЛ совсем беда.
Superzina
13 Августа 2021 в 23:44
п.1. "наблюдать за отечественными коллективами." состапвленных из дешевых афроазиатов без отечественных игроков кому будет интересно ? Только приезжим азиатам. п.2. И сейчас в стране только семь Академий . И они быстро исчезнут . Ведь купить дешевле чем замарачиваться с Академией . Откуда возьмуться «доморощенные» ? п.4. Это о чем ? Какая мотивация ,если и сейчас денег не хватает Клубам даже на основу. п.5. В наших условиях просто смЯшно.
старый ХЬЮ
13 Августа 2021 в 23:22
Пункт №2 ??? а если у клуба нет достойных воспитанников и академия только для галочки. Пунк №3 , где прописаны эти требования? Кто знает. Пунк №4 , совсем какой то мутный.
JUMPER
13 Августа 2021 в 23:41
Письмо из РФС пришло в лигу с просьбой обсудить с клубами ключевые вопросы. Их было шесть: — количественные и качественные требования к легионерам; — требования к доморощенным игрокам на сезон; — механизмы, стимулирующие клубы инвестировать в развитие детско-юношеского футбола, в том числе в развитие собственных академий; — механизмы, стимулирующие клубы увеличивать игровое время отечественных футболистов в возрасте до 23 лет; — дополнительные меры, компенсирующие недостаток отечественных футболистов в возрасте до 23 лет в заявках клубов на сезон; — целевые показатели, ограничивающие максимальный размер фондов оплаты труда профессиональных клубов, принимающих участие в РПЛ, в пропорции от объемов бюджетов клубов. Что еще важно - дедлайн, до которого надо дать обратную связь, обозначен - 25.08, то есть 2 недели
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