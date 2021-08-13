«Севилья» через страницы своего официального сайта сообщила о подписании контракта на пять лет с защитником Гонсало Монтиэлем. Стоит сказать, что ранее подписать этого футболиста Леониду Федуну предлагал Дмитрий Попов. Владелец «Спартака» отказался, сославшись, среди прочего, на мнение экс-тренера команды Доменико Тедеско. В таком ответе Попов усмотрел недоверие, после чего он оставил должность спортивного директора «красно-белых». Обо всём этом функционер рассказывал журналисту Игорю Рабинеру.

24-летний Гонсало Монтиэль ранее выступал исключительно в родной Аргентине за родной «Ривер Плейт». Стоит сказать, что защитник провёл 12 игр за аргентинскую сборную. На победном для «альбиселесте» Кубке Америки-2020 Монтиэль сыграл 4 матча, в частности 90 минут в финале.