​Объявлена новая дата матча «Зенит» - ЦСКА

В пятницу Премьер-лига России представила на всеобщее обозрение обновлённое расписание пятого и шестого тура. Правки в календарь были внесены после того, как клубы по итогам голосования решили пойти навстречу сборной, чтобы у команды Валерия Карпина появилось несколько дополнительных дней для подготовки к матчу против Хорватии, который пройдёт уже в первый день осени.

Отдельно стоит сказать о новой дате главного матча шестого тура российского чемпионата. Битва между «Зенитом» и ЦСКА в Санкт-Петербурге пройдёт в четверг, 26 августа. Футболисты и болельщики услышат стартовый свисток в 20:45 по столичному времени.