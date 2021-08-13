Романцев ответил на вопрос о происходящем в «Спартаке»

Сезон 2021/2022 начался для «Спартака» неудачно. Команда проиграла четыре из пяти стартовых матчей сезона, к тому же клуб продолжают сопровождать скандалы, перестановки в руководстве и другие закулисные дела. По поводу сложившейся ситуации для «Спорт-Экспресса» высказался Олег Романцев.

«Извините, но я всегда говорю только о футболе. А то, что происходит за кулисами клуба и порождает волну слухов вокруг него, я никогда не обсуждал и обсуждать не буду», - пояснил Романцев свою позицию в этом вопросе.

«Я - тренер, а слухи - удел дешёвых блогеров!» - добавил известный специалист.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в субботу, 14 августа. В этот день команда Руя Витории на своём поле сыграет против «Урала» в рамках четвёртого игрового дня чемпионата России.