​Новичок «Зенита» Клаудиньо вызван в сборную Бразилии

Обнародован список футболистов, которые вызваны на сентябрьские матчи сборной Бразилии в отборе на чемпионат мира 2022 года. Можно отметить нахождение в списке полузащитника Клаудиньо, с которым «Зенит» только-только подписал контракт. Клаудиньо стал олимпийским чемпионом на Играх в Токио. При этом за национальную сборную Бразилии он ещё не играл.

Среди прочего, можно отметить вызов в сборную Бразилии 38-летнего Дани Алвеса. В последний раз за национальную команду он играл осенью 2019 года. Алвес, как и Клаудиньо, играл за олимпийскую сборную страны на Олимпиаде в Токио.