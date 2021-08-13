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Россия. Премьер-лига

Веденеев: «Зенит» «бронзовеет» на наших глазах»

13 Августа 2021 • 17:14 Комментировать
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Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением по поводу команды Сергея Семака.

Он отметил, что в футболе нельзя постоянно играть одним составом и команду нужно регулярно обновлять. Веденеев добавил, что сейчас «Зенит» «бронзовеет», так как нынешние игроки пресытились и потеряли мотивацию, в связи с чем команда выглядит «тяжеловесно».

По его словам, Семак не сможет сделать кадровую революцию в питерском клубе, так как у него нет подобного опыта. Кроме этого, у главного тренера питерцев нет понимания, как развивать игроков и что делать с ними дальше, пишет «Спорт Уик-энд».

Напомним, что после первых трёх туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе девять очков. В следующем туре питерцы сыграют против «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Сергей Веденеев
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