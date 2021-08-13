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Россия. Премьер-лига

Тикнизян заявил, что ушёл из ЦСКА из-за Березуцкого

13 Августа 2021 • 16:54 Комментировать
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Этим летом полузащитник Наир Тикнизян сменил ЦСКА на «Локомотив». В интервью для YouTube-канала «Макарикс» 22-летний футболист объяснил свой переход из одного московского клуба в другой.

«Взгляд Олича на футбол мне очень подходил, мне нравилась манера его игры, но про Березуцкого я такого сказать не могу. Где-то, в каких-то моментах, я его не понимал. Это и стало причиной того, что я решил уйти. При этом я со всеми остался в хороших отношениях», - рассказал Тикнизян.

«Через две недели после моего отказа «Локомотиву» Олича убрали и поставили Березуцкого. Он меня просто не увидел в составе. По ходу сборов я понял, что я вряд ли буду играть. При этом мы не общались. У нас с Березуцким хорошие отношения, но он стал тренером, и у него своё видение. Так бывает. Я расстроился, но, к счастью, «Локомотив» повторно вышел на меня», - поделился футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Алексей Березуцкий Наир Тикнизян
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