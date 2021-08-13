​Отец Влашича: «Главное для Николы – уйти из ЦСКА»

Отец Николы Влашича по имени Йошко высказался по поводу будущего полузащитника ЦСКА.

«Ситуация не застопорилась, просто таков процесс. Это классическая торговля, здесь не слишком много места для философии. Есть спрос, есть предложение. Для Николы самое главное – уйти из ЦСКА. Конечно, он хочет уйти, и ему пора уходить. Клуб это понимает. Посмотрим, что случится дальше», - рассказал Йошко Влашич в интервью Net.hr.

Напомним, что Никола Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года. На днях сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что к кандидатуре хорватского хавбека вернулся «Милан».