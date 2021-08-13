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Россия. Премьер-лига

«Рубин» исключил Деспотовича из заявки на сезон

13 Августа 2021 • 13:30 Комментировать (1)
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В твиттер-аккаунте казанского «Рубина» появилась информация, что сербский форвард Джордже Деспотович исключен из заявки команды на сезон-2021/2022.

Это решение может быть связано со скандальной перепиской футболиста с фанатом после вылета казанцев из Лиги конференций. В «Инстаграме» Деспотович нахамил одному из болельщиков. Это сильно не понравилось поклонникам «Рубина», фанаты потребовали применить санкции к игроку.

Напомним, что казанский клуб вылетел из еврокубка, уступив по сумме двух матчей польскому «Ракуву» (0:0, 0:1). Деспотович не принимал участия в ответной встрече из-за повреждения.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Джордже Деспотович
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Комментарии (1)
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Юбор
13 Августа 2021 в 13:35
Этот Деспотович - наглый тип, мнит себя топом, но на это совершенно не тянет.
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