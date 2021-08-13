«Рубин» исключил Деспотовича из заявки на сезон

В твиттер-аккаунте казанского «Рубина» появилась информация, что сербский форвард Джордже Деспотович исключен из заявки команды на сезон-2021/2022.

Это решение может быть связано со скандальной перепиской футболиста с фанатом после вылета казанцев из Лиги конференций. В «Инстаграме» Деспотович нахамил одному из болельщиков. Это сильно не понравилось поклонникам «Рубина», фанаты потребовали применить санкции к игроку.

Напомним, что казанский клуб вылетел из еврокубка, уступив по сумме двух матчей польскому «Ракуву» (0:0, 0:1). Деспотович не принимал участия в ответной встрече из-за повреждения.