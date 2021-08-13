«Спартак» сообщил о переходе Роши в бразильский клуб

Нападающий Педро Роша покидает «Спартак» и возвращается к себе на родину. 26-летний футболист переходит в «Атлетико Паранаэнсе», об этом сообщается на официальном сайте «красно-белых».

Стороны договорились об аренде форварда на один год. В договоре прописан пункт, согласно которому бразильский клуб обязуется выкупить Рошу, если он проведет на поле определенный процент игрового времени.

Во второй половине прошлого сезона Педро выступал за вторую команду «Спартака». Бразилец принял участие в 15 матчах первенства ФНЛ, отметившись четырьмя забитыми мячами (один - с пенальти).