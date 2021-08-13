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Россия. Премьер-лига

«Уфа» объявила об уходе Сысуева официально

13 Августа 2021 • 13:07 Комментировать
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Опытный полузащитник Дмитрий Сысуев покинул «Уфу». Стороны расторгли трудовой договор по обоюдному согласию сторон, об этом рапортует пресс-служба клуба.

В составе уфимского коллектива 33-летний хавбек выступал с 2016 года. Сысуев принял участие в 111 поединках во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.

После трех туров чемпионата России «Уфа» набрала одно очко и занимает 13 место в турнирной таблице. В следующем матче команда встретится с новичком Премьер-лиги - «Нижним Новгородом». Поединок состоится завтра, 14 августа, и начнется в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Дмитрий Сысуев
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