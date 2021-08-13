«Спартак» представил нового главу пресс-службы

Московский «Спартак» посредством своего официального сайта отрапортовал о кадровых изменениях. К «красно-белым» присоединился бывший сотрудник РПЛ Дмитрий Зеленов. Он занял в столичном клубе должность главы пресс-службы.

Также стало известно, что глава департамента развития и коммуникаций Антон Фетисов и пресс-атташе Ярослав Кулёмин покидают стан вице-чемпиона России.

По итогам трех туров Премьер-лиги «Спартак» набрал три очка и занимает лишь 11 место в таблице. Следующим соперником подопечных Руя Витории станет екатеринбургский «Урал». Матч пройдет на стадионе «Открытие Арена» в субботу, 14 августа. Начало - 17:30 мск.