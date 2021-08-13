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Россия. Премьер-лига

СМИ: Джикия подписал новый контракт со «Спартаком»

13 Августа 2021 • 12:21 Комментировать (1)
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Защитник Георгий Джикия пролонгировал сотрудничество с московским «Спартаком», об этом рапортует на своих страницах «Спорт-экспресс».

Источник утверждает, что стороны подписали соглашение на три года с возможностью продления на один сезон.

В московский клуб Георгий перебрался из пермского «Амкара» зимой 2017 года. В футболке «красно-белых» защитник сыграл 137 поединков и отметился четырьмя забитыми мячами.

Сегодня, 13 августа, было официально объявлено о продлении контракта между «Спартаком» и нападающим Александром Соболевым. Новый договор форварда рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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Комментарии (1)
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Sierge
13 Августа 2021 в 12:35
Главное чтоб играть не бросил после этого
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